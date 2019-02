Si lancia dal tredicesimo piano, ma un'auto attutisce l'impatto: 17enne vivo per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha, lanciandosi daldi un alto palazzo al centro della sua città, ma nonostante le gravi ferite riportate è ancora. Protagonista della vicenda un, al primo anno di università, che vive aL', nella tarda serata di sabato scorso, era precipitato dalla spaventosa altezza ma l'impatto è stato attutito dal tettino di un'che si era fermata al. Dopo la caduta, il ragazzo ha perso i sensi e l'automobilista, terrorizzato dal tremendo rumore dell'impatto, aveva subito chiesto soccorsi. Il personale dell'ambulanza, giunto sul posto, all'inizio pensava che ilfosse morto, ma è riuscito a rianimarlo durante la corsa in ospedale.Il ragazzo ha riportato diverse fratture alle gambe, alle costole e ha sofferto anche il collasso di un polmone, ma è stato salvato dall'intervento dei medici, che ora lo hanno giudicato fuori pericolo. La polizia di Nuova Taipei è certa: «Lo ha salvato il: se fosse stato verde, il ragazzo si sarebbe schiantato al suolo e di certo non sarebbe sopravvissuto. La dinamica dell'impatto contro l'auto è stata assolutamente fortuita e ha del miracoloso». Lo riporta Taiwan News Intanto, sull'accaduto è stata aperta un'indagine: la polizia, sulla base delle testimonianze dei genitori del ragazzo, è convinta che si tratti di un tentativo di suicidio e non di un incidente. Il ragazzo, infatti, da qualche tempo viveva un forte disagio per la pressione degli impegni accademici.