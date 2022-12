Lancia una mazza da golf nel Grand Canyon e posta il video su TikTok: il gesto dell'influencer indigna il web e lei viene multata

di Redazione web

È diventato virale su TikTok il video della tiktoker Katie Sigmond che si filma sul Grand Canyon mentre lancia una pallina da golf e poi butta pure la mazza. Il gesto dell'influencer ha indignato il web e lei è stata multata: l'influencer dovrà pagare una multa di 285 dollari. E il video del gesto inappropriato è poi stato rimosso dal social cinese.

Il post incriminato

Con tutti i problemi ambientali che ci sono, tutte le raccomandazioni per mantenere il più pulito possibile il nostro pianeta e combattere l'inquinamento, cosa fanno i tiktoker? Creano contenuti che vanno contro a tutti questi principi. Ha fatto proprio così l'influencer Katie Sigmond che si filma mentre sul Grand Canyon, lancia una pallina da golf e poi la mazza.

Video rimosso

Come riporta The Arizona Republic, dopo che il video è diventato virale sui social, Katie è stata individuata dalle forze dell'ordine e denunciata per aver lanciato oggetti nel Grand Canyon, sporcato ed essersi esposta a condizioni pericolose e ad una condotta disordinata.

Il video è stato rimosso da tutti i social e la tiktoker multata con 285 dollari.

