Lamenta un forte mal di testa e perde i sensi poco dopo, Gaia muore a 25 anni

Ha lamentato un forte mal di testa ed è morta improvvisamente a 25 anni. Gaia Young, giovane sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e figlia di Lord Michael Young, era tornata da un giro in bici e aveva detto ai suoi cari di non sentirsi molto bene, ma nessuno avrebbe pensato a un simile epilogo.

Il suo decesso è stato definito dalle autorità locali inspiegabile, anche perché un primo esame autoptico sul cadavere si è rivelato "inconcludente". La ragazza non aveva patologie pregresse, non aveva nemmeno il Covid, adesso si cerca di indagare sulle cause che possano aver scatenato una simile tragedia. Tutto è iniziato durante una cena, quando la 25enne si è alzata da tavola per riposare sul divano a causa del forte mal di testa ed è svenuta.

I suoi cari hanno subito chiamato l'ambulanza ed è stata trasferita all'University College London Hospital, ma per lei non c'è stato nulla da fare e poche ore dopo è stata dichiarata cerebralmente morta. La sua morte ha scolvolto la famiglia e i suoi amici, tutti hanno ricordato Gaia come una ragazza solare e piena di vita.

