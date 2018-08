Eredita una casa dal nonno: nel garage trova una Lamborghini da 500 mila dollari

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una ritrovamento che vale un tesoro. Un giovane statunitense, aprendo il garage di una casa lasciata dal nonno, ha scoperto che, tra cianfrusaglie d’ogni tipo, c’erano una Lamborghini Countach LP5000S del 1981, una Ferrari 308 GTS dello stesso periodo e un’altra auto da collezione inglese degli Anni ‘50, probabilmente una Singer Ninenty Roadster. Come precisa il sito GT Spirit, che ha ripreso la chat su Reddit con cui il fortunato (e anonimo) erede ha raccontato la sua storia nel garage abbandonato, l’auto di maggiore valore in questa mini-collezione è proprio la Lamborghini Countach LP5000S del 1981, che fa parte di un lotto di soli 321 esemplari costruiti con motore V12 4.8 da 375Cv, prima versione di questo iconico modello a montare l’accensione elettronica. Se in perfetto stato, la LP500S può spuntare valutazioni tra 400 e 500 mila dollari.QUOTAZIONI ALLE STELLE Anche se saranno necessari lavori di ripristino, per il giovane americano l’aver sollevato la serranda di quel box ha significato trovare una fortuna. «Mio nonno comprò la Lamborghini nel 1989 per il suo noleggio di vetture sportive, ma quando i costi delle assicurazioni sono diventati troppo onerosi per continuare le ha tenute in garage per più di vent’anni. Non chiedetemi perché, non ne ho idea», scrive nel suo messaggio su Reddit. «Possibile che un’auto tanto speciale debba finire in queste condizioni?», chiedono gli utenti. «Eriegin», così si firma l’autore del post, ha un suo pensiero: «Questo tipo di cose mi fa male all’anima. Ma è anche incredibile e raro vedere qualcosa di tanto bello e prezioso in queste condizioni. Dipendesse da me, la metterei a posto e pulirei gli interni, ma terrei l’esterno così com’è. Ha carattere e racconta la storia dell’auto, diversa da quella di ogni altra Countach. Onestamente, mi piace più di una verniciatura perfetta». I prezzi per una 5000S, oggi, possono sfiorare i 500.000 euro per gli esemplari meglio conservati: per la ex Keke Rosberg la quotazione attuale è di 920.000.