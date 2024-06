Lady Gaga incinta, Taylor Swift la difende: «Non deve spiegazioni a nessuno»

di Redazione web

Lady Gaga, nelle ultime ore, è stata al centro dell'attenzione mediatica per il suo "pancino sospetto". La cantante e attrice è stata paparazzata al matrimonio della sorella Natali Germanotta che si è tenuto qualche giorno fa nel Maine, Stati Uniti. Indossava un tubino nero e aveva i capelli raccolti ma il vestito era un po' "fasciante" e metteva troppo in risalto l'addome un po' pronunciato. Tutti sui social hanno cominciato a gridare alla gravidanza, voci che Lady Gaga ha subito messo a tacere con un video su TikTok. Anche Taylor Swift ha preso le sue difese.

Il commento di Taylor Swift

No, Lady Gaga non aspetta un figlio dal compagno Michael Polansky e lo ha detto lei stessa in un video che ha pubblicato sul suo profilo TikTok. La cantante è in sala trucco e mostra il suo make up ai suoi follower, poi, scrive: «Non sono incinta, mi sto mettendo sotto in palestra, piangendo». La popstar ha ripreso la frase del brano "Down Bad" di Taylor Swift che, però ha tutt'altro significato, dato che lei parla di un amore finito.



Comunque sia, la citazione è arrivata fino a Taylor che ha deciso di difendere la collega e ha commentato: «Siamo tutti d'accordo che è molto indelicato e fuori luogo fare commenti sul corpo di una donna? Gaga non deve spiegazioni a nessuno e così tutte le donne». Taylor Swift, in diverse interviste, ha ammesso di non utilizzare molto attivamente i social ma di avere un approccio più passivo: qualche volta appare un suo like o commento ma nulla di più.

Taylor Swift e la maternità

Il commento di Taylor Swift sotto al video TikTok di Lady Gaga avrà sicuramente riportato un ricordo ben preciso alla mente dei fan. Nel suo documentario "Miss Americana" uscito nel 2020, c'è una scena in cui Swift racconta di essere andata a trovare una loro amica comune che era da poco diventata mamma. La cantante, ridendo, spiega: «Mi ha detto che avere un bambino è la cosa più impegnativa di tutte: cambiare pannolini, dargli da mangiare e farlo addormentare. Mi ha fatto molto ridere il suo racconto». Sempre sullo stesso argomento, ecco uno scambio di battute tra Taylor e uno dei suoi produttori. Mentre si trovava in studio, la cantante, riferendosi ai programmi futuri, ha detto: «Non so se sono pronta per tutte queste cose da adulta, è come se sentissi di avere meno anni di quelli che ho (34 anni, ndr)» e il suo collaboratore le ha risposto: «È come quando hai un figlio, non sei mai pronto per queste cose ma quando arriva, impari piano piano a fare tutto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA