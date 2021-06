Kensington Palace, memoriale per i 60 anni di Lady D: William, Kate e i loro figli visiteranno la statua di Diana privatamente prima dell’inaugurazione ufficiale

Il principe William e la sua consorte Kate Middleton «visiteranno privatamente insieme ai loro figli la statua della principessa Diana prima dell'inaugurazione ufficiale». A riportarlo è il tabloid britannico “Daily Mirror”, spiegando che «il duca di Cambridge vuole avere la possibilità di mostrare al principe George, alla principessa Charlotte e al principe Louis la statua della loro nonna prima dell'evento di giovedì». Poi, William si unirà a suo fratello, il principe Harry, e ad altri membri della famiglia di Diana Spencer, per l'inaugurazione ufficiale del memoriale a lei dedicato a Kensington Palace. Un evento atteso il primo luglio 2021, giorno in cui Lady D, scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997, avrebbe compiuto 60 anni.

La notizia arriva dopo aver già riferito che Kate Middleton non sarebbe stata presente alla commemorazione, a causa delle ultime stringenti regole dovute all’emergenza Covid nel Regno Unito. La duchessa di Cambridge, prima d'ora, era infatti attesa per unirsi ai principi William e Harry all'appuntamento di giovedì, ma fonti di Palazzo «dicono - riporta il tabloid britannico - che i piani che includevano la partecipazione di oltre 100 persone sono stati cancellati. Secondo le nuove indicazioni, anche la presenza dei media sarà vietata». La lista di ospiti sarebbe stata ridimensionata dopo l'arrivo del principe Harry nel Regno Unito venerdì 25 giugno scorso.

Una fonte reale ha spiegato al "Daily Mirror": «Si tratta di un piccolo evento e rappresenta un momento molto personale per la famiglia. I piani sono stati ridimensionati a causa delle attuali restrizioni Covid 19 e le disposizioni relative ai media riflettono sia la portata che il tono dell'evento». Un portavoce di Kensington Palace ha aggiunto: «Il principe William e il principe Harry parteciperanno a un piccolo evento per celebrare l'inaugurazione di una statua che hanno commissionato per la loro defunta madre, Diana, principessa del Galles, nel Sunken Garden di Kensington Palace giovedì 1 luglio. Oltre ai parenti stretti di Lady D, saranno presenti anche i membri del comitato della statua, con i suoi autori, lo scultore Ian Rank-Broadley e il designer del giardino, Pip Morrison».

L'evento sancisce un altro faccia a faccia a Londra tra i fratelli della Casa reale di Windsor dopo le polemiche seguite all’ultimo strappo del minore, assieme alla moglie Meghan, dalla “Royal family” britannica e dopo l'incontro per i funerali del nonno Filippo. Secondo il tabloid, «l'assenza della duchessa di Cambridge potrebbe rivelarsi frustrante per molti amici di Diana, che avevano sperato di riunire i fratelli in guerra». Proprio il "Daily Mirror" nei giorni scorsi scriveva dell'impegno di Kate per aiutare William e Harry a fare fronte comune alla cerimonia. Ci si aspettava che si sarebbero presentati loro tre insieme, «anche se i fratelli - riporta la fonte britannica - avevano intenzione di fare discorsi separati durante la cerimonia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 13:07

