Lady Diana, 40 anni dopo venduta all'asta una fetta della torta nuziale Foto

Lady Diana e Carlo. A oltre 40 anni dal fatidico taglio, una fetta della torta nuziale di Carlo e Diana è stata battuta all'asta per 1.850 sterline (circa 2.185 euro). La fetta di dolce con glassa e base di marzapane, proveniente da una delle 23 torte ufficiali allestite per il royal wedding, reca una guarnizione che riproduce lo stemma reale, colorato in oro, rosso, blu e argento. Fu all'epoca offerta a Moya Smith, un membro dell'entourage della Regina Madre, a Clarence House, che la conservò avvolgendola con plastica trasparente. Da allora la fetta di torta è stata riposta in un contenitore per dolci decorato con motivi floreali, sigillato con un'etichetta, sulla quale si legge: «Maneggiare con cura - Torta nuziale del principe Carlo e della principessa Diane (altra particolarità, l'errore di spelling, ndr)». L'etichetta venne poi siglata dalla Smith, con la data 29/7/81.

La famiglia della Smith vendette la “reliquia” nel 2008 ad un collezionista, ma la fetta di torta è stata nuovamente messa all'asta, in coincidenza con quello che sarebbe stato il 40esimo anniversario di matrimonio dei principi del Galles. Ad occuparsi dell'asta è stata oggi la casa Dominic Winter Auctioneers di Cirencester, nel Gloucestershire, che si aspettava di raccogliere tra le 300 e le 500 sterline. Ma una serie di offerte hanno fatto lievitare il prezzo, fino a quando un acquirente dal Medio Oriente ha lanciato la sua offerta attraverso Internet, aggiudicandosela per 1.850 sterline.

