Lady Diana nasceva 61 anni fa: l'omaggio dei figli William e Harry

Se fosse ancora viva, Lady Diana avrebbe compiuto oggi 61 anni. E invece un tragico incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi il 31 agosto 1997 le tolse la vita a soli 36 anni. Non c'è ricorrenza che riguarda la pricipessa del popolo che non venga ricordata dalla popolazione britannica e dai figli William e Harry, che nel 2021 hanno inaugurato insieme a Kensington Garden una statua commemorativa in onore della madre.

Leggi anche > Lady Diana, quanto costa la tiara indossata al matrimonio con Carlo che erediterà la nipote Charlotte

HRH The Duke of Cambridge shares his congratulations through a message of support to The 2022 Diana Award recipients:

Read it here: https://t.co/gxGckE5RhO #2022DianaAwards pic.twitter.com/qcoUACFAy4 — The Diana Award (@DianaAward) July 1, 2022

Lady Diana nasceva 61 anni fa: l'omaggio del principe William

Quest'anno l'omaggio è stato affidato a una lettera che il principe William ha inviato ai destinatari del Diana Award nel 2022, un premio dedicato ai giovani impegnati in attività benefiche e progetti umanitari. «Congratulazioni, fate parte di una generazione ispiratrice di giovani che stanno cambiando il mondo con le loro azioni, e ammiro enormemente i vostri sforzi. Le vostre storie sono notevoli, molti di voi affrontano sfide enormi in tempi difficili, eppure state instancabilmente abbattendo le barriere per creare un futuro migliore per tutti noi» si legge nel documento linkato dal duca di Cambridge su Twitter.

«Siete la rappresentazione dell'eredità di mia madre e so che sarebbe così orgogliosa di tutti voi – prosegue William –. Credo che non ci sia modo migliore di commemorare la sua vita e il suo lavoro se non attraverso il riconoscimento di persone incredibili che dedicano così tanto tempo e impegno ad aiutare chi li circonda. Spero che siate orgogliosi di sapere che state facendo la differenza».

Le parole del principe Harry

In questo giorno così particolare anche il principe Harry ha voluto dedicare qualche parola alla madre scomparsa. «Non importa chi sei o da dove vieni, puoi creare un cambiamento positivo nel nostro mondo. Mia madre sapeva che i giovani hanno il potere di realizzare qualsiasi cosa e possono agire al di là dei loro anni, come i leader di cui abbiamo disperatamente bisogno in questo momento – ha detto il duca di Sussex in un video su YouTube in occasione del Diana Award 2022 –. So che il ricordo di mia madre non svanirà mai, perché vedo il suo spirito in ognuno di voi. Quindi grazie per aver mantenuto vivo il suo fuoco».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA