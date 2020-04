Ladro ruba un furgone, il proprietario lo rintraccia usando l'elicottero di famiglia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GliUn uomo ha deciso di inseguire il ladro che gli aveva sottratto il furgone e ha deciso di farlo sfruttando l'elicottero di famiglia, in modo che dall'alto avrebbe avuto una visuale maggiore e più completa.Il camioncino di Emmanuel Toner è stato rubato lunedì mentre si trovava in una stazione di servizio a Grand Falls, una città del New Brunswick, in Canada. L'uomo a quel punto ha sporto denuncia, ma ha anche scelto di aiutare la polizia canadese. Secondo il suo racconto aveva lasciato il veicolo acceso quando era andato a prendere una ricevuta per il suo carburante dall'addetto alla stazione e aveva visto il suo camion allontanarsi mentre usciva.Il signor Toner si è rivolto alla comunità locale su Facebook per chiedere aiuto e ha pubblicato una foto del suo camion sulla pagina di un negozio di alimentari che possiede nella zona. Quando ha iniziato a ricevere chiamate da persone che avevano visto il suo camion. Il padre ha suggerito così di usare il suo elicottero di proprietà privata per condurre una ricerca aerea e ha individuato il mezzo su un'autostrada chiedendo così alla polizia di intervenire nell'area. Raggiunto dalle volanti il malvivente ha prima accelerato, poi ha provato a fuggire in un bosco, come riporta anche l'Independent , fino a quando non è stato fermato.