Ladro ruba l'auto ai proprietari mentre sono al telefono con la polizia: era il secondo furto nella stessa casa

Ruba due auto mentre le vittime sono al telefono con la polizia. Tristram Spencer, di Watney Close a Purley, è stato condannato a sette anni di carcere dopo una serie di crimini commessi nel Surrey. Lo stesso ladro ha rubato due volte nella stessa casa, fino a quando non è stato identificato e arrestato.

Le vittime sono tornate a casa e hanno notato che la loro auto Jaguar XFR era scomparsa dal vialetto. Quando sono entrati nella loro casa, hanno scoperto che le porte posteriori del patio erano state sfondate e una TV, le chiavi dell'auto, una Xbox, una PlayStation, un drone e orologi di lusso erano stati rubati dalla proprietà. Il primo furto risale al 2021 quando l'uomo è stato identificato, arrestato e poi rilasciato.

Il lupo però perde il pelo ma non il vizio e dopo un anno è tornato a rubare nella stessa abitazione. Proprio mentre le vittime chiamavano la polizia il ladro rubava loro la seconda vettura, ma anche in questo caso è stato identificato e arrestato. La pena questa volta è stata maggiore, dopo la confessione del malvivente la condanna è stata a 7 anni per aver reiterato il crimine.

