Il ladro entra in casa, l'adolescente lo affronta e lo mette in fuga

Tanta paura, ma anche un certo sangue freddo, per unche si è ritrovato, in maniera del tutto inaspettata, un. L'adolescente, infatti, è riuscito ad affrontare il malvivente, costringendolo alla Come riporta La Voz de Galicia , l'episodio è avvenuto nello scorso weekend a Punxin (Ourense), in. A raccontare la vicenda è la madre del ragazzo,: la donna, insieme al marito, era uscita per andare a far visita ad un familiare in un paese vicino, lasciando solo in casa il figlio. Come di consueto, il ragazzo era intento a giocare al computer indossando anche delle cuffie. Questo ha fatto sì che l'adolescente non si accorgesse del fatto che un uomo, convinto che in casa non ci fosse nessuno, si era introdotto in casa per rubare denaro e preziosi dalla camera dei genitori.Qualche rumore di troppo, però, era stato avvertito dal 17enne, che in un primo momento era rimasto sorpreso: era passato troppo poco tempo da quando i suoi genitori erano usciti di casa e non potevano aver già fatto ritorno. Una volta giunto nella stanza da letto, il ragazzo ha scoperto il topo d'appartamento, costringendolo ad un'imbarazzante fuga. Ad ogni modo, la polizia è riuscita a rintracciarlo e ad arrestarlo: si tratta di un 32enne della zona.