Ladro si addormenta dopo il colpo, beccato col bottino e arrestato

Michelle Keegan e la diretta Instgram del papà test: «Basta scuse, in due minuti puoi salvarti la vita»

Era riuscito a introdursi in un appartamento, facendoe preziosi, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce. O quasi. Unnon poteva certo immaginare di aver lasciato il propriosu una bottiglia rinvenuta dalle forze dell'ordine dopo il furto denunciato dai proprietari di casa.Grazie a quel reperto, gli inquirenti sono riusciti a risalire in appena tre giorni al responsabile: come riporta l'Independent , si chiama, vive nei pressi di Dover, nel Regno Unito, ed è statomentre, stringendo il bottino tra le braccia. Una volta arrestato, il 39enne ha spiegato di non sapere come quei gioielli fossero finiti in casa sua, ma ovviamente non è stato sufficiente per convincere la polizia.L'ultimo furto commesso dall'uomo risale allo scorso 5 maggio, tre giorni prima dell'. La refurtiva di quel colpo è stata interamente recuperata e consegnate ai legittimi proprietari, ma restano ancora diversi gioielli di cui non è stato possibile definire la provenienza. Ad ogni modo, un tribunale in primo grado ha deciso per una pena decisamente severa:per i vari colpi commessi negli ultimi tempi.