Ladri maldestri rubano un televisore a schermo piatto, ma qualcosa va storto...

Roma, i Casamonica vogliono la casa popolare: domande presentate al Comune​

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il lorosembrava semplice e alla portata: introdursi all'interno di un appartamento in una zona residenziale perun grosso, caricandolo nell'abitacolo di un suv. Dueerano convinti di essere riusciti nel loro piano, ma nel momento di caricare l'elettrodomestico sul veicolo, le cose sono apparse subito decisamente più complicate.Ila schermo piatto, infatti, era troppo grande anche per quel: i due ladri hanno tentato in tutti i modi di caricarlo sul mezzo, facendolo passare per gli sportelli dei sedili posteriori e attraverso la porta del bagagliaio. Alla fine, i due hanno deciso di desistere, ritornando sotto i portici e lasciando il loro bottino.A riprendere l'esilarante colpo mancato sono state alcune telecamere di sicurezza del residence, situato a, in Texas. Il mezzo su cui viaggiavano i due ladri, anch'esso immortalato dalle telecamere, è stato poi rinvenuto abbandonato in strada poche ore dopo: dagli accertamenti della polizia, anche il suv era stato rubato al legittimo proprietario.