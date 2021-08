Ladri di animali domestici, in Inghilterra arriva la legge: col nuovo reato fino a cinque anni di carcere

Il numero del furto degli animali domestici è in pericolosa ascesa e il governo inglese corre ai ripari. Una task force sta infatti completando un rapporto su questo tipo di crimine e per contrastarlo verrà creato un reato apposito, che prevede delle pene molto più dure.

Il numero dei furto e rapimenti degli animali domestici è in pericolosa ascesa e, come fa sapere il “The Evening Standard”, il governo corre ai ripari. Su pressione dei parlamentari è stata istituita una task force col compito di creare un reato apposito che prevede pene più dure per chi si macchia di questo genere di crimine. Le pene potrebbero arrivare fino ai cinque anni di detenzione, riconoscendo così che la legge sul furto generico, che attualmente copre il reato di furto di animali domestici, non riflette adeguatamente il trauma emotivo della perdita di un animale caro.

Una fonte del governo ha dichiarato: «Invece di apportare una modifica simbolica alla legge, abbiamo ascoltato enti di beneficenza, allevatori e polizia per capire meglio cosa dobbiamo fare per affrontare questo terribile crimine. Parte del pacchetto sarà un nuovo reato che riflette una realtà, cioè quella che per la maggior parte delle persone gli animali domestici non sono solo proprietà e che il furto è traumatico sia per il proprietario che per l'animale. Le condanne saranno quindi più dure».

È probabile che la misura venga aggiunta al disegno di legge sulla condanna e sui tribunali della polizia (PCSC) che è in esame in Parlamento.

A maggio, i dati ottenuti dal servizio RADAR dell'agenzia di stampa della PA attraverso le richieste di Freedom of Information alle forze di polizia in Inghilterra e Galles hanno rivelato che nel 2020-21 sono stati registrati almeno 1.791 reati di furto di cani, con un aumento dell'11% rispetto ai 1.612 riportati nel 2019-20

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 08:36

