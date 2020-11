La tempesta Eta devasta l'Honduras: il video di una bambina di tre anni salvata dai soldati americani

La Joint Task Force Bravo salva una bambina di tre anni dalla tempesta Eta. I filmati registrati a bordo degli elicotteri di soccorso hanno catturato il momento in cui i soldati americani hanno salvato la piccola e l'hanno portata in sicurezza. L'esercito americano ha inviato personale militare per sostenere i soccorsi in Honduras e Panama per contrastare l'uragano Eta che si è abbattuto sulla regione la scorsa settimana, lasciando decine di morti e centinaia di dispersi in Messico e America centrale.

Il video girato in Honduras mostra un soldato che afferra la bambina e viene riportato a bordo dell'elicottero Blackhawk per poi essere portata in un luogo sicuro lontano dalla città.

#JTFBravo is here for our partners & our #WingedWarriors continue rescue operations. /JTF-Bravo esta para apoyar a sus socios y nuestros Guerreros Alados continúan las operaciones de rescate. @Southcom@ARMYSOUTH @USArmy @usembassyhn pic.twitter.com/xdC7oXFwaF — Joint Task Force-Bravo (@jtfbravo) November 6, 2020

La tempesta tropicale Eta ha colpito con gravi inondazioni le aree urbane più densamente popolate del sud della Florida. Dalle Keys a Fort Lauderdale, vicino a Miami, tante auto sono state sommerse, attività invase dall'acqua, interi quartieri inondati. Dopo aver colpito il Nicaragua come uragano di categoria 4 e aver ucciso quasi 70 persone dal Messico a Panama, la tempesta si è spostata nel Golfo del Messico ieri vicino al punto in cui le Everglades incontrano il mare, con raffiche di vento a oltre 81 km orari.

«È stato molto peggio di quanto avremmo mai potuto immaginare, ed eravamo preparati», ha spiegato Arbie Walker, uno studente di 27 anni, che si è ritrovato l'appartamento a Fort Lauderdale inondato da oltre 18 cm di acqua, mentre l'auto di sua sorella è stata sommersa per metà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 20:52

