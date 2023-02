La Russia prepara un attacco senza precedenti, l'allarme degli 007: «Ammassati jet ed elicotteri al confine ucraino»

I russi stanno ammassando caccia e ed elicotteri al confine con l'Ucraina e sono pronti a lanciare una nuova offensiva, supportata dalle truppe di terra. L'allarme sarebbe stato lanciato dai servizi di intellgence occidentali, scrive il Financial Times, che ha citato due funzionari informati del pericolo.

Russi e ucraini nello stesso hotel, l'incontro tra due squadre di calcio finisce in rissa: ecco cosa è successo VIDEO

Palazzo crollato al Flaminio, tre condanne: gli imputati dovranno pagare mezzo milione

Cosa succede

In difficoltà con l'avanzata e a corto di equipaggiamenti, la Russia starebbe pensando di colpire dall'alto. Una mossa che potrebbe dare la svolta decisiva alla guerra e che allarma l'Occidente: «Abbiamo una breve finestra di tempo per aiutare gli ucraini a prepararsi all'offensiva. Le forze terrestri russe sono piuttosto alle corde, quindi è probabile che punteranno sugli aerei», ha riferito un alto esponente americano.

Usa: a Ucraina serve difesa aerea

Sugli aerei russi che si starebbero concentrando al confine con l'Ucraina «attualmente non li vediamo ancora, ma sappiamo che la Russia ha un numero considerevole di aerei nella sua disponibilità. Per questo enfatizziamo il fatto che dobbiamo fare tutto il possibile perché l'Ucraina abbia le capacità di difesa aerea». Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nella conferenza stampa a conclusione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA