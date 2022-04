La rivincita di Abigail: dai soprusi dei colleghi uomini a una pasticceria di successo nel cuore di Londra

La storia di una pasticceria di Londra inizia dalla passione di una donna con solo mille sterline nel conto in banca. Ma che non ha mai avuto dubbi sulla sua bravura e sul suo talento e, adesso, tutti i suoi sforzi sono stati ripagati. Adesso la sua Le Choux, piccola pasticceria a Ldbroke Grove, è una perla rara. E la fila per entrare nel suo locale è ogni giorno più lunga.

Il negozio, aperto a settembre 2020, è una cucina open space con una selezione limitata di dolci francesi pronti per l'acquisto. I clienti possono guardare lo staff preparare abilmente i pasticcini mentre ordini il tuo choux, una pallina leggera e delicata ripiena di crema. Questa pasticceria ha richiesto anni di sacrifici ad Abigail Scheuer, la proprietaria e fondatrice di 32 anni, di Notting Hill.

Abigail, metà francese e metà britannica, ha lasciato Londra per Parigi nel 2013 per iniziare a imparare l'artigianato della pasticceria. Ha lavorato nell'hotel a cinque stelle Le Plaza Athénée sotto la guida di famosi chef come Christophe Michalak e Jean-Marie Hiblot. E su di loro Abigail, ha dichiarato: «Mi hanno insegnato quanto sia importante fare le cose per bene, fare le cose bene, aver passione nella qualità del tuo mestiere e non accontentarti di nient'altro che non sia il meglio di ciò che puoi fare».

Una volta che ha sentito di avere le capacità, è tornata a Londra nel 2015 e ha iniziato a lavorare come sous pasticcera per un'azienda di eventi, esperienza che ha radicalmente cambiato il modo in cui vedeva il lavoro in cucina. «È stato orrendo. Gli chef che lavorano lì degraderebbero qualsiasi donna», ha dichiarato sulla sua esperienza lavorativa. È resistita ai commenti sessisti dei suoi colleghi per ben 3 mesi. Un giorno, poi, non ha più retto.

Stava facendo delle conchiglie, che cuocevano in un forno lontano da lei. Il forno emette un segnale acustico e lei non lo ha sentito e le sue conchiglie sono bruciate. Ha chiesto alla cucina se qualcuno l'avesse sentito e lo chef di sviluppo ha detto di sì, ma non ha attirato la sua attenzione e ha lasciato bruciare i gusci. Gli ha riso in faccia e ha sussurrato qualcosa all'orecchio del capo pasticcere.

Dopo avergli chiesto ripetutamente cosa avesse detto alle sue spalle, ha risposto dicendo: «Sei così fastidiosa che dovresti essere un attore in una pubblicità di violenza domestica». Abigail era così scioccata che si bloccò. Ancora oggi quando ne parla, ha la voce rotta dalla rabbia e dallo choc. «Ero così sconvolta. Stava insinuando che sono così fastidiosa che dovrei essere picchiata».

Il giorno dopo fu licenziata e lo chef fu promosso. «Quando ti succede qualcosa del genere è davvero difficile voler entrare di nuovo in una cucina e lavorare da qualche altra parte. Ti senti così abbattuta, così degradata, così umiliata. Non volevo più lavorare».

Da lì, però, è nata la sua rinascita. È tornata a vivere nell'appartamento dei suoi genitori a Notting Hill e ha iniziato a pianificare ciò che voleva dalla sua vita. Un pomeriggio, mentre cenava con la sua famiglia, il marito di sua sorella ha commentato quanto fosse delizioso il suo choux e che avrebbe dovuto avviare un'attività intorno a questo.

Da un apprezzamento come tanti nacque in lei l'idea di una sua pasticceria. Ha iniziato con mille sterline in banca e nessun marketing e ha sviluppato la sua attività attraverso il passaparola. Ha lavorato tutta la notte in una cucina in affitto e ha venduto i suoi choux immediatamente la mattina successiva al mercato di Spitalfields.

«Non avevo abbastanza spazio per fare i choux nella cucina dei miei genitori. Condividere una cucina con tua mamma o tuo papà non è facile». Cominciò a vendere a diversi mercati, ma sentiva che ancora non era abbastanza. Così 4 anni fa iniziò a vendere i suoi dolci prelibati su Deliveroo.

«A causa della pandemia, i mercati non erano più frequentati e presto chiusero per le restrizioni. Ma gli affari iniziarono ad andare a gonfie vele su Deliveroo. Poi, dopo il primo lockdown, scoprii che molte persone mi aspettavano fuori dalla cucina per poter comprare i miei choux».

Ha dovuto scusarsi con molti. Purtroppo non poteva ospitarli e vendere direttamente perché la cucina era in un seminterrato. Ma questo le ha fatto capire che aveva bisogno di creare uno spazio per accogliere gli acquirenti. La creazione del negozio è stata un'opportunità per Abigail di creare la cucina che non ha mai avuto.

Adesso gestisce una piccola pasticceria impeccabilmente pulita, gestita da donne e incredibilmente amichevole. Nessuno si urla addosso o è stressato. Il suo obiettivo era creare uno spazio in cui le donne non si sentissero minate o mancate di rispetto. Dove si sentissero autorizzate a vicenda a lavorare in sintonia facendo uscire la gentilezza e l'amore reciproco per questo mestiere.

I valori di Le Choux non sono solo emancipazione femminile, ma zero sprechi, sostenibilità e utilizzo degli ingredienti della migliore qualità.

