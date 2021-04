La Regina Elisabetta sola per il suo compleanno mentre Harry torna da Meghan Markle: «Non se la sente di affrontarlo»

Per la prima volta dopo 73 anni la Regina Elisabetta trascorrerà il suo compleanno senza Filippo ed Harry sembra essere già tornato da Meghan Markle. Non ci saranno eventi pubblici e festeggiamenti ufficiali a causa della pandemia e perché la Famiglia Reale è molto provata dalla dipartita del Duca di Edimburgo. Il Duca di Sussex ha avuto un confronto con il padre Carlo e il fratello William, ma stando alle indiscrezioni riportate dal Daily Mail, ha prenotato il volo di ritorno con la British Airways.

Leggi anche > Lady Diana, il fratello pubblica il ritratto della nonna: la somiglianza è impressionante

La Regina Elisabetta compie 95 anni

Elisabetta II compie oggi 95 anni. È nata il 21 aprile 1926 e non era destinata al trono. Tutto è cambiato quando lo zio Edoardo VIII ha abdicato per amore. Come ricorda il Telegraph, quest'anno non ci saranno i colpi a salve alla Torre di Londra, né ad Hyde Park per via del lutto e delle restrizioni anti-Covid. Sembra che la regina non abbia partecipato al summit per il futuro della monarchia britannica. La scomparsa del marito potrebbe spingerla a ridurre ulteriormente i suoi impegni. Secondo le indiscrezioni, non se la sarebbe sentita di affrontare le questioni legate al nipote e al lascito del marito.

La Regina Elisabetta, il nipote Harry salta il compleanno

Harry potrebbe aver preso il volo ieri, ma non è sicuro se fosse a bordo di quello British del pomeriggio. I rapporti con la sua famiglia sono tesi da quando ha rilasciato l'intervista a Oprah Winfrey e i riflettori erano puntati sul suo ritorno per le esequie del nonno. Potrebbe aver chiarito con il fratello grazie alla mediazione della cognata Kate Middleton. Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato che Harry e Carlo hanno parlato camminando per i giardini di Windsor dopo il funerale. Si sono confrontati come padre e figlio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA