La Regina Elisabetta rinnova la sua immagine per il Giubileo di Platino, per i festeggiamenti un pallone gigante con la sua faccia

La regina Elisabetta II è prossima a celebrare il suo Giubileo di Platino, che sarà il prossimo anno, ma è già pronta a rinnovare la sua immagine. Oltre ai vari eventi organizzati per i suoi 70 anni di regno, ci sarà anche un logo creato da giovani designers. Per trovare lo staff giusto ha indetto un concorso. Tutti coloro che vogliono partecipare hanno tempo fino al 16 luglio per inviare la loro opera creativa a Buckingham Palace.

Come riporta il Telegraph, gli eventi in programma sono tantissimi in occasione del 6 febbraio 2022 e del mese di giugno (anniversario dell'incoronazione). Si parla di una banda musicale di 5mila elementi e di un enorme pallone con sopra l'immagine della regina. Intanto, le celebrazioni hanno fornito il pretesto per riappacificarsi con Harry e Meghan. La sovrana li ha invitati a unirsi alla famiglia reale a Londra la prossima estate.

Il Mail on Sunday, come riporta il DailyMail, ha appreso che il duca e la duchessa di Sussex hanno in programma di partecipare a Trooping the Colour. Si tratta della parata ufficiale del compleanno della Regina, che farà parte dei festeggiamenti giubilari che si terranno il prossimo giugno per 4 giorni.

