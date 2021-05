La regina Elisabetta, primo impegno reale dopo la morte di Filippo: visita alla nave ammiraglia della Royal Navy

Il primo impegno reale della regina Elisabetta dopo la scomparsa del principe Filippo, con la visita alla nave ammiraglia della Royal Navy HMS Queen Elizabeth prima del suo impiego, con compiti operativi, nella zona indo-pacifica.

La regina Elisabetta al suo primo impegno reale dopo la scomparsa del principe Filippo, come fa sapere il “The Telegraph”, ha fatto visita alla nave ammiraglia della Royal Navy HMS Queen Elizabeth. La nave da guerra, dal costo di 3 miliardi di sterline, con otto caccia stealth RAF F35B a bordo, partirà sabato per l'Asia accompagnata da sei navi della Royal Navy, un sottomarino, 14 elicotteri navali e una compagnia di Royal Marines.

La regina, arrivata in elicottero a bordo della portaerei alla base navale di Portsmouth, è stata accolta dall'ufficiale comandante della nave, il capitano Angus Essenhigh, e dal commodoro Stephen Moorhouse, comandante del Carrier Strike Group (CSG) del Regno Unito.

La nave in 28 settimane percorrerà 26.000 miglia nautiche, viaggiando attraverso il Mediterraneo fino al Mar Rosso, quindi dal Golfo di Aden al Mar Arabico e dall'Oceano Indiano fino al Mar delle Filippine. Il CSG effettuerà visite in 40 paesi tra cui India, Giappone, Corea del Sud e Singapore con più di 70 impegni, inclusa la navigazione a fianco del vettore francese Charles De Gaulle nel Mediterraneo. Oltre alle unità militari britanniche coinvolte nel CSG, l'HMS Queen Elizabeth avrà anche uno squadrone di 10 jet F35B Lightning II del Corpo dei Marines degli Stati Uniti imbarcato e sarà accompagnato dal cacciatorpediniere statunitense USS The Sullivans e dalla fregata olandese HNLMS Evertsen.

Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha detto che il dispiegamento "sventolerà la bandiera della Gran Bretagna globale - proiettando la nostra influenza, segnalando il nostro potere, impegnandoci con i nostri amici e riaffermando il nostro impegno ad affrontare le sfide alla sicurezza di oggi e di domani".

Il Ministero della Difesa ha anche annunciato che i jet veloci F35B del CSG utilizzati dal famoso squadrone "Dambusters", o 617 Squadron, si uniranno all'Operazione Shader prendendo di mira i resti del cosiddetto Stato Islamico in Iraq e Siria. I jet F35B sono aerei da combattimento multiruolo dotati di sensori avanzati, sistemi di missione e tecnologia stealth, che consentono di svolgere compiti di intelligence, sorveglianza e ricognizione.

Oltre ai caccia stealth, verranno imbarcati quattro elicotteri d'attacco marittimo Wildcat, sette elicotteri antisommergibile Merlin Mk2 e tre elicotteri commando Merlin Mk4: la più grande quantità di elicotteri assegnata a un’unica Task Group britannica in un decennio.

