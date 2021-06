La regina Elisabetta pianta una rosa in memoria del principe Filippo, oggi avrebbe compiuto 100 anni

La regina Elisabetta in occasione del compleanno del defunto marito ha voluto piantare una rosa in suo ricordo. Filippo è scomparso pochi mesi fa lasciando nel dolore la sovrana e tutta la famiglia reale. Oggi, 10 gugno2021 il sovrano avrebbe compiuto 100 anni, un traguardo importante che comunque la consorte ha voluto ricordare.

Elisabetta ha voluto che nel roseto dei giardini del castello di Windsor fosse piantata la rosa Duca di Edimburgo. La rosa, avvolta in una semplice carta marrone legata con lo spago, è stata consegnata alla regina la settimana scorsa da Keith Weed, presidente della Royal Horticultural Society. Si tratta di una rosa rosa con striature bianche che dovrebbe raggiungere un'altezza di circa 70 cm.

Si tratta di una rosa intitolata al Duca e dalla sua vendita la società Harkness Roses donerà 2,50 sterline a un fondo che mira ad aiutare un milione di giovani di tutte le estrazioni a partecipare ai Duke of Edinburgh's Awards. «È una rosa commemorativa per tutte le cose meravigliose che ha fatto nel corso della sua vita e per permettere a tutti di ricordare tutto ciò che ha fatto», ha dichiarato Weed porgendo il dono alla sovrana. La regina, sorridente, ha espresso un caloroso apprezzamento per il fiore "stupendo" e per l'omaggio "molto gradito".

