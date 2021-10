La regina Elisabetta difende il principe Andrea, l'indiscrezione: «Sta spendendo milioni nella battaglia legale»

La regina Elisabetta è pronta a difendere il figlio Andrea a ogni costo. Ecco perché secondo quanto riporta il Telegraph starebbe spendendo milioni per finanziare la sua battaglia legale. Il duca di York, suo terzogenito, deve rispondere alle pesanti accuse di abusi sessuali e chiarire la sua posizione nello scandalo Epstein. Una vicenda che ha travolto l'intera famiglia britannica.

La regina Elisabetta difende il principe Andrea

Le accuse di abusi sessuali hanno compromesso il terzogenito della regina costringendolo a ritirarsi dalla vita pubblica. A detta di tutti non avrebbe potuto rappresentare gli interessi della Corona e continuare a presenziare a eventi ufficiali e benefici. Resta, tuttavia, un membro della famiglia e va protetto. Elisabetta II sta finanziando la battaglia legale privatamente. Secondo quanto riferito dal The Telegraph sta spendendo molto denaro per la difesa di suo figlio, una cifra che secondo i cortigiani reali supererebbe il milione di sterline. Buckingham Palace ha scelto di non commentare.

La regina Elisabetta difende il principe Andrea, le accuse

Il duca di York, 61 anni, sta combattendo una causa intentata da Virginia Roberts Giuffre, 38 anni, che afferma di aver subito gli abusi quando aveva 17 anni. Il principe nega di aver commesso reati così orribili e si prepara alla battaglia legale. Sua Maestà ha deciso di pagare per la difesa di suo figlio all'inizio del 2020, subito dopo la sua disastrosa intervista su Newsnight con Emily Maitlis. Secondo quanto riferito, il denaro destinato alle spese legali del duca proviene dalla sua tenuta del Ducato di Lancaster, che genera più di 23 milioni di sterline di reddito.

