La 'ragazza volante' si allena in palestra, l'esercizio diventa virale

Uncosì insolito da diventare. Sta facendo impazzire molti utenti il video di unache si allena in, mettendo in mostra tutte le proprie qualità lavorando con i cavi.Il filmato, pubblicato su, in pochi giorni ha superato i 270mila 'Mi piace' e quasi 100mila retweet. Questa ragazza, immortalata da un'altra cliente della palestra, dimostra di avere molta forza, agilità e resistenza. Un allenamento decisamente insolito, che ha conquistato il web.Ad ogni modo, tra gli oltre 4000 commenti al tweet originali, non mancano voci critiche da parte degli utenti. Molti, infatti, hanno commentato così: «Facendo quell'esercizio rischia di farsi male e di distruggere anche i macchinari. Quello non è un vero e proprio allenamento, sembra decisamente più una c...ata pensata per essere condivisa sui social».