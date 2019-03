La raccolta fondi per aiutare il senzatetto generoso era una truffa: sperperati 400 mila dollari

Chiara Ferragni e la foto con Fedez sul letto, ai fan non sfugge un dettaglio. «Orrore»

La loro storia aveva intenerito i. E fatto il giro del mondo. Una donna,, in compagnia del suo fidanzato, rimane senza benzina e senza soldi. Incontra un senzatetto,, ex-militare che le presta, fidandosi, i suoi soli 20 dollari per farle mettere qualche litro di carburante e tornare a casa. L’inaspettata generosità spinge la donna a diffondere la notizia e lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma, in favore dell’uomo, in una situazione di indigenza e disagio. La notizia diventa virale ed in poco tempo la giovane donna conta fino a, versati da circa 14 mila persone, pronte ad aiutare l’ex soldato in disgrazia.E qui finisce la bella notizia, perché dopo poche settimane l’homeless, accusa la donna di aver usato i fondi raccolti per scopi puramente personali, altro che cuore d’oro. L’ex-militare si rivolge ad un legale e fa causa a Kate McClure e il compagno, il tribunale fa le sue indagini, finché non si scopre che era tutta un messinscena ben organizzata dal senzatetto e dalla coppia. Due i reati ipotizzati dalla magistratura americana: frode per la donna e riciclaggio per Bobbit, che ha ammesso le sue colpe, rischiando fino due anni di carcere, fino a tre per McClure.Secondo un articolo di BBC.com, la coppia invece di usare i soldi per aiutare Bobbitt, li avrebbe usati per comprare una BMW, fare un viaggio a Disney World e avrebbe prelevato 85.000 tra i casinò di Las Vegas e Atlantic City.Mentre l’ex-soldato ha ammesso di aver ricevuto solo 75 mila dollari ed una casa rimorchio da 18 mila dollari, parcheggiato a casa della coppia.