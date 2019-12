La portiera dello scuolabus si apre durante la corsa, bimbo viene scaraventato in strada

Giovedì 19 Dicembre 2019, 18:37

Lasi apre e il. Sono stati dei momenti di terrore quelli su una strada Taikoo Shing in Cina, dove un bambino è stato scaraventato a terra da un bus in movimento dopo che la portiera si è aperta a causa di un guasto improvviso.Una telecamere ha ripreso la scena, mostrando il mezzo partire e poi fare una curva, ed è stato proprio in quel momento che il bambino è stato gettato fuori dal bus. Non è ancora chiaro se lo sportello sia stato aperto dall'interno o ci sia stato un guasto meccanico. Il piccolo, che frequenta la scuola primaria, fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Dopo aver ripreso il suo zaino ed essersi rimesso in piedi è salito nuovamente sul bus che è ripartito.