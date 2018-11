La pietra venduta all'asta per 44 milioni di euro

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' rosa e rarissimo il diamante più prezioso al mondo. "The Pink Legacy" è stato venduto all'asta a Ginevra da Christie's per 50 milioni di franchi svizzeri, oltre 44 milioni di euro: una quotazione da record. Trovata 100 anni fa in una miniera del Sudafrica, la pietra è stata acquistata dalla società americana Harry Winston. Probabilmente venne tagliata negli anni '20. Il precedente record della categoria spettava a un altro diamante rosa battuto, sempre dalla più grande casa d'aste al mondo, a Hong Kong per 32 milioni e mezzo di dollari.