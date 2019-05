La neonata più piccola del mondo, pesava 240 grammi. «Doveva morire dopo un'ora, adesso sta bene»

Si chiama, è nata al San Diego Hospital in California ed è conosciuta da qualche ora come la: quando è venuta alla luce pesava infatti appena 240 grammi. Ora, cinque mesi dopo (è nata a dicembre), sta meglio e pesa due chili: la notizia è stata resa nota solo adesso, con relative immagini.La piccola è nata prematura, aper via di alcune complicazioni che hanno costretto la madre ad un parto cesareo: in pochi avrebbero scommesso sulla sua sopravvivenza. Addirittura i medici, al papà, dissero che non avrebbe avuto più di un'ora per stare con la figlioletta, prima che il suo cuoricino smettesse di battere: è andata diversamente per fortuna.