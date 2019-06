La Nasa consentirà ai turisti di visitare la Stazione Spaziale Internazionale entro il 2020

Nasa

Venerdì 7 Giugno 2019, 22:23

. Fino a oggi il "laboratorio spaziale galleggiante" era accessibile solo agli astronauti che rappresentavano le agenzie spaziali a livello statale. Ma in un annuncio a sorpresa la Nasa ha confermato «l'apertura della Stazione Spaziale Internazionale per affari commerciali». Una nuova apertura alle imprese e ad astronauti privati.La Nasa ha presentato il piano a Wall Street spiegando che le aziende potranno avanzare proposte per realizzare nuove attività di ricerca. Non solo: a partire dall'inizio del 2020 il laboratorio spaziale potrà accogliere di astronauti privati che potranno durare fino a 30 giorni. Il trasporto sarà fornito da Boeing e SpaceX, che attualmente stanno sviluppando capsule in grado di trasportare esseri umani verso la ISS. Si prevede che. La Nasa riceverà circa 35mila dollari a notte.Oltre a promuovere nuove ricerche, lo scopo del piano presentato dalla Nasa è favorire sempre più la commercializzazione della Stazione Spaziale con l'obiettivo per ridurre i costi operativi che la Nasa sostiene ogni anno. Nel futuro della Iss - hanno spiegato i vertici dell'agenzia spaziale americana - c'è sempre di più l'ambizioso progetto di costruire un vero e proprio ecosistema fatto di imprese in orbita attorno alle Terra che possano produrre, sperimentare e anche promuovere il turismo spaziale.Altro che tornare sulla Luna. «Con tutti i soldi che stiamo spendendo», la Nasa dovrebbe pensare a «cose ben più grandi che stiamo facendo, incluso Marte». Donald Trump critica così su Twitter la decisione dell'agenzia spaziale di consentire a cittadini privati di volare alla Stazione Spaziale Internazionale e aprire un laboratorio in orbita per le attività commerciali così da finanziare il ritorno degli astronauti sulla Luna entro il 2024.Che musica ascoltereste se doveste viaggiare per 3 giorni no stop con destinazione la Luna? È la domanda che la Nasa rivolge su Twitter agli appassionati di spazio e non solo, in vista della prossima missione umana sul satellite della Terra, prevista per il 2024. Da qui l'invito, dal 3 al 28 giugno, a proporre la propria canzone preferita da inserire in questa 'playlist lunarè. Sono state scelte queste date, perché coincidono con il periodo in cui 50 anni fa gli astronauti dell'Apollo 11 si stavano preparando per il primo sbarco dell'uomo sulla Luna.Le canzoni scelte verranno trasmesse sulla radio della Nasa, Third Rock Radio, il prossimo 13 e 14 luglio, pochi giorni prima dell'anniversario del 20 luglio. Quattro le regole da seguire: non saranno accettate canzoni con titoli, testo e argomento esplicito; si potranno proporre solo quelle già uscite sui servizi di streaming ufficiali al momento momento della proposta; saranno ammesse solo le canzoni inserite su Twitter con l'hashtag #NASAMoonTunes; sarà Third Rock Radio a scegliere le canzoni della playlist da mettere in onda.