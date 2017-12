La modella albina racconta di essere stata vittima dei bulli: "La diversità è una benedizione"

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Inla pelle chiara e i capelli biondi non sono molto comuni, per24enne albina, l'infanzia non è stata semplice. Discriminata da sempre per il colore della sua pelle, ha fatto della diversità la sua forza e ha realizzato il sogno di diventare una top model.Vizcarra, raggiunto il successo, ha anche lanciato illa piattaforma che riunisce e aiuta le persone che vivono in Sudamerica e sono affette da albinismo, anomalia congenita consistente nella totale o parziale deficienza di pigmentazione melaninica nella pelle.Ruby è stata spesso vittima di bullismo: "Mi chiamavano mostro o fantasma. Tutto ciò mi ha portato a non voler più uscire di casa. Non volevo essere vista dalle persone. Stavo talmente male che non riuscivo neppure a guardarmi allo specchio... Avevo tanta paura e infinite insicurezze quando mi sono rivolta a un'agenzia di modelle. E se mi avessero rifiutato? Questo era il mio pensiero più ricorrente". Alla fine Ruby non è stata rifiutata ed è diventata un esempio per molti: "È stata una strada molto lunga, ma alla fine sono orgogliosa di quello che sono -Attraverso la mia piattaforma sono riuscita a raggiungere tante persone come me. La diversità è una benedizione".