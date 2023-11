La figlia di 5 anni "condannata" ai concorsi di bellezza: «Per lei ho speso migliaia di euro». Critiche alla mamma

di Redazione web

Jessica Merk è una mamma 37enne che vive con i suoi due bambini e il marito a Cincinnati, in Ohio, Stati Uniti. Qualche anni fa, ha cominciato a introdurre la figlia maggiore al mondo delle sfilate: il primo concorso di Carleigh è stato a tre anni. Ora, che la bambina ne ha cinque, mamma Jessica è orgogliosissima, dato che, qualche giorno fa, ha vinto è stata incoronata "principessina dell'Ohio". In un recente intervista, la 37enne ha spiegato che, nonostante il divertimento, ci sono anche molte spese da sostenere.

Le parole di Jessica Merk

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Jessica Merk ha raccontato com'è essere la mamma di una piccola miss e quanto denaro questo possa comportare: «Spendo intorno ai 1000 euro per portare mia figlia Carleigh ai vari concorsi. Sono i soldi del viaggio e di tutti i preparativi, dei vestiti e degli accessori». Poi, la donna ha continuato parlando di come la bambina affronti tutto ciò: «Lei è sempre molto umile al riguardo. Le arriccio i capelli e le metto un po' di fard ma non si è mai data arie con altri bambini. Io faccio tutto questo per aumentare la sua autostima. Le piacciono molto le cose femminili: abiti lunghi e capelli raccolti. Le dico sempre che può truccarsi ma, comunque, sarebbe bella anche acqua e sapone. Lei si diverte molto a fare tutto questo, le piace davvero. Ho visto tante mamme provare a convincere le loro bambine a sfilare ma non tutte ci riescono. Per Carleigh è proprio una passione, quando non si classifica bene, piango perché mi dispiace molto.

Le critiche sui social

Jessica Merk ha, infine, concluso parlando delle critiche social che riceve: «Alcune persone mi chiedono "Perché devi farla partecipare ai concorsi? È davvero superficiale. In reaktà, io rispondo che sono più di semplici concorsi di bellezza. Il servizio alla comunità è ciò che rende tutto più bello. Non avrei mai pensato che sarei stata una mamma da concorso o sfilate, ma è una cosa davvero divertente da fare. Non voglio costringere mia figlia a fare qualcosa che non le piace: lei adora stare davanti alla telecamera. È un po' impertinente, ma molto dolce».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 17:17

