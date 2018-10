La grandine spacca i finestrini dell'auto, mamma fa da scudo alla figlia

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Colta da unamentrein macchina è costretta a farle da scudo per salvare la sua bambina. Fiona Simpson stava guidando nel Queensland meridionale, in Australia, quando su di lei si è abbattuta una violenta. La grandine, grande come palle da tennis, ha distrutto i vetri della sua auto e ha rischiato di mettere in pericolo la sua bambina.La donna, come riporta l' Independent , non ci ha pensato un secondo e ha abbracciato la figlia per proteggerla. Dopo la tempesta Fiona ha pubblicato su Facebook le foro della sua schiena scrivendo: «Oggi ho imparato una lezione: non guidare mai durante una tempesta di grandine». La forte tempesta si è abbattuta in quell'area con rovesci consistent e con raffiche di vento che hanno superato i 60 chilometri orari.Le autorità stanno cercando di ristabilire l'ordine, anche se le conseguenze della tempesta sono state numerose. La donna sta bene e anche sua figlia. La bimba ha riportato delle lesioni ma nulla di grave.