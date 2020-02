La figlia di 2 anni si fa la pipì addosso, la mamma la punisce affogandola nella vasca da bagno

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 20:57

Lae laaffogandola. Lin Li, 28 anni di Brooklyn, è stata condannata aper aver barbaramente ucciso la figlia di 2 anni, Melody Zheng. La condanna è arrivata a 4 anni dal delitto, con l'accusa di omicidio colposo.La donna sarebbe andata su tutte le furie vedendo che la bambina si era bagnata, così, in preda a uno scatto d'ira l'ha presa per la testa e l'ha tenuta sott'acqua fino a quando la piccola non ha perso i sensi. Pare che però non fosse nuova a questo tipo di "metodi educativi". Lin, che ha anche un altro figlio di 4 anni, avrebbe punito nello stesso modo il primogenito, riuscendo però a farlo riemergere prima che morisse.Secondo quanto riporta il Daily Mail, la donna ha più volte ammesso le sue colpe e si è detta dispiaciuta di aver perso la figlia, ma tutto ciò non è servito ad evitare la condanna. La mamma avrebbe dovuto prendersi cura della bambina, secondo il giudice, e non punirla in quel modo. Pare che la donna abbia messo la testa della piccola sott'acqua nella vasca da bagno fino a quando la bambina non ha smesso di dimenarsi. Poi è uscita dal bagno, senza verificare le condizioni della figlia, per chiamare in seguito i soccorsi, capendo che qualcosa era andato storto.Quando la bambina è stata portata in ospedale non c'era più nulla da fare. La donna ha spiegato che si è trattato di un incidente, che non voleva affogarla, che la piccola era scivolata in acqua durante una sua breve assenza, ma gli esami medici hanno dimostrato il contrario.