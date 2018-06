La fidanzata tocca il fondoschiena a un uomo per gioco, lei l'accoltella alla gamba

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tocca per scherzo ila un uomo durante una serata e la sua. Una scenata diin piena regola, ma che è decisamente degenerata quella tra due donne in una casa di Middleton, nel Regno Unito. La 40enne Paula Goodwin ha infatti accoltellato a una gamba la fidanzata Clerice McQuade.Le due stavano tornando a casa dalla festa durante la quale Clerice avrebbe toccato per scherzo il sedere a un uomo. In auto Paula avrebbe così accoltellato per due volte la gamba della donna e poi avrebbe iniziato a morderla. Una volta a casa la 30enne è stata colpita con dei pugni in faccia e picchiata ripetutamente fino a quando non è riuscita a scappare. In strada è riuscita ad allertare i soccorsi che l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale.Paula è stata così denunciata per percosse e lesioni gravi, come riporta anche il Mirror . Le due stavano insieme da poco più di un anno, da quando l'ex partner di Paula, padre dei suoi due figli, è finito in carcere proprio per aggressione. L'uomo aveva più volte picchiato la moglie fino a quando non è stato denunciato e arrestato. La 40enne, che soffre di bipolarismo, si è giustificata dicendo di aver assunto i suoi farmaci poco prima dell'aggressione e di non ricordare nulla. Paula però è stata ugualmente ritenuta colpevole, condannata a 2 anni di carcere e sottoposta a un ordine restrittivo nei confronti di Clerice e della sua famiglia.