La famiglia è a pesca, ma a un tratto la sorpresa: un grande squalo bianco arriva all'improvviso - Video

Martedì 23 Luglio 2019, 22:13

Avevano preso il largo per pescare qualche pesce, ma hanno fatto un incontro tra brividi. Una famiglia delera a bordo di un'imbarcazione nellaquando ha visto uno squalo. Qualcuno aveva preso un pesce all'amo, ma la preda era troppo ghiotta anche per il pescecane che si è avventato 'rubandola' ai legittimi proprietari.In un video diffuso suinfatti, si vede che un grande squalo bianco affiora all'improvviso dall'acqua per prendere il pesce pescato e semina il panico tra gli occupanti della piccola barca. Una disavventura che è valsa un video spettacolare. E la mente va a un classico dei film di paura "Lo Squalo".