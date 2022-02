In Danimarca la pandemia di Covid è... finita, il primo Paese in Europa: a cancellare mascherine e Green Pass

La Danimarca dichiara finita la pandemia di Covid dicendo addio a tutte le restrizioni per arginare il contagio come mascherine e Green Pass. Si tratta del primo Paese in Europa a farlo. La decisione è stata presa dal governo di Copenaghen e non stupirà più di tanto quanti nei mesi precedenti, prima della nuova ondata targata Omicron, si sono recati nel Paese. Le mascherine erano molto poche, persino nei locali, ma oggi inizia ufficialmente una nuova fase per i danesi.

La Danimarca dichiara finita la pandemia

La dichiarazione di fine pandemia giustifica così l'allentamento di tutte le misure. Non sarà più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso, e non sarà neanche richiesto il Green pass. La mascherina sarà indossata solo negli ospedali e nelle strutture sanitarie.

La Danimarca, le regole per i positivi

Per quanto riguarda i positivi il governo raccomanda l'isolamento per quattro giorni, mentre nessuna quarantena per i contatti. La Danimarca aveva già eliminato le mascherine il 10 settembre scorso per poi reintrodurle a novembre. Questa volta l'obiettivo è non tornare più indietro grazie alla copertura vaccinale.





Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 15:39

