La coppia cerca uno chef per un pranzo di nozze a base di animali investiti in strada: «Ma non vogliamo che li invitati lo sappiano»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 17:55

Per il loro, una coppia in procinto di sposarsi sta cercando uno chef molto particolare. Ii, infatti, hanno un'abitudine decisamente insolita ma, a detta loro, assolutamente ecosostenibile.Da circa tre anni, infatti, la coppia si nutre con lache vengono travolti e. Dalle volpi ai cinghiali, passando per fagiani, pernici e conigli: i due futuri coniugi sono soliti acquistare della selvaggina che viene 'recuperata' in strada, senza bisogno di essere cacciata. E ora, in vista del loro matrimonio, i due hanno acquistato circadi questa carne particolare e si cerca unoesperto nella preparazione della selvaggina, ma anche abbastanza creativo. Già, perché, come riportano diversi media britannici tra cui il Mirror , la coppia, residente nell'area delle colline Cotswolds (Inghilterra centrale), ha chiesto di rimanere anonima, come viene specificato anche nell'pubblicato online. «Cerchiamo uno chef che sia in grado di realizzare vere e proprie opere culinarie utilizzando questa selvaggina. Non vogliamo che i nostri invitati sappiano che in realtà stanno mangiando animali morti dopo essere stati investiti da mezzi di trasporto» - spiegano i due futuri sposi - «Questo tipo di carne è sicura e assolutamente ben conservata in congelatore, cerchiamo solo qualcuno esperto in grado di camuffarla realizzando piatti creativi e gustosi». Riusciranno i due futuri sposi a trovare lo chef giusto per loro? Per farlo, sono disposti ad offrire ben cinquemila sterline (quasi 5700 euro).