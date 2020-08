La Brexit si avvicina, allarme migranti: «Barconi nella Manica, bambini rischiano la vita»

Leggi anche > L'Inghilterra alle prese con le notti tropicali: «Col caldo saranno sempre di più»



Mancano solo cinque mesi alla fine del periodo di transizione della Brexit e di conseguenza alla fine dei ricongiungimenti familiari attualmente consentiti ai sensi dell'accordo di Dublino. La Safe Passage International, che aiuta i minori non accompagnati a trasferirsi legalmente dall'Europa al Regno Unito, è preoccupata che in tanti perdano fiducia nel sistema e possano cercare di attraversare la Manica illegalmente, scrive il quotidiano britannico Independent .



Jennine Walker, responsabile legale del Regno Unito presso Safe Passage International, ha dichiarato:

Il governo afferma di voler ridurre il numero di persone che attraversano la Manica, ma se i bambini e le famiglie separate non possono accedere al ricongiungimento familiare, non avranno altra scelta che rischiare le loro vite. A meno che il governo non accetti una sostituzione del ricongiungimento familiare che sia almeno efficace come l'accordo di Dublino, i trafficanti e le bande di trafficanti vivranno una bella giornata al termine del periodo di transizione

È pericoloso e illogico aspettarsi che un bambino dorma male a Calais quando ha un genitore, un fratello, una zia o uno zio qui nel Regno Unito. Sappiamo di diversi bambini che sono morti nel tentativo di raggiungere le loro famiglie qui negli ultimi anni

