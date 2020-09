La bambina scrive alla sua gatta in Paradiso e riceve un'incredibile risposta

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadi cinque anni, che qualche mese fa ha perso ladi casa per un male incurabile, ha deciso di scrivere unaalla sua Tin Tin direttamente in. La mamma aveva provato a dissuaderla, spiegandole che il Paradiso fosse troppo lontano per poter inviare delle lettere, ma dopo neanche una settimana, a sorpresa, è arrivata laLa piccola, che vive a Walton-on-Thames, nel, da tempo soffriva per la perdita della gatta, che era stata soppressa all'inizio di quest'anno per una grave e incurabile patologia cardiaca. La bambina temeva che, questo il nome della gatta, si sentisse troppo sola lontano dalla famiglia, e aveva deciso quindi di scrivere e imbucare la lettera, allegando anche una foto di quando lei e la gatta erano insieme. «Mi manchi tantissimo, sei la migliore gatta del mondo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai. Ho una nostra foto insieme, ora ce l'hai anche tu. Ti voglio bene, Nevaeh», il testo dellaMamma Tamara aveva provato a dissuadere la figlia dallo scrivere quella lettera, ma a sorpresa la piccola Nevaeh ha ricevuto la. A scriverla è stato unche aveva trovato quella lettera e, incuriosito, l'aveva aperta. Oltre alla risposta, davvero commovente, il postino ha inviato alla piccola un peluche molto simile a Tin Tin ed un libro che parla di un gatto.«Grazie per avermi scritto questa lettera e per avermi mandato la foto, per me significa tantissimo e l'ho attaccata vicino al mio soffice letto qui in Paradiso. Voglio che tu sappia che sto bene, mi sono fatta tanti cari amici. Uno di loro, Tibbles, russa tantissimo quando facciamo un pisolino e gli angeli mi danno da mangiare e mi trattano benissimo» - il testo dellache ha scelto di fare le 'veci' della gatta- «So che sei triste perché non sono lì con te, ma non devi esserlo. Qui per te c'è un gatto di peluche che mi somiglia, così quando sei triste potrai abbracciarlo, come facevi con me. C'è anche un libro sul gatto Mog, qui è una celebrità, potrai leggerlo con la mamma. Se hai bisogno di parlare con me, cerca la stella più brillante nel cielo e sarò lì ad ascoltarti. Sarò sempre la tua migliore amica, Tin Tin».Se non vi siete commossi leggendo la risposta scritta dal postino, fatevelo dire: o non avete mai provato l'amore di un animale domestico, o siete veramente senza cuore. L'incredibile risposta, come riporta anche il Mirror , ha lasciato di stucco Tamara, la mamma di Nevaeh: «Mia figlia non riusciva neanche a dormire la sera, penso che questo le possa servire per andare avanti. Sono riuscita a trovare il postino, che ringrazio tantissimo, anche se per ora ho parlato direttamente solo con la moglie: lei mi ha spiegato che anche loro hanno dei gatti e per questo capivano perfettamente la situazione. Ora che Nevaeh sa che Tin Tin sta bene è tornata a dormire tutta la notte, aveva bisogno di dirle addio. Ogni sera guarda il cielo e cerca la sua stella speciale».