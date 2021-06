L'Università di Cambridge fornirà più di 100 milioni di sterline di borse di studio nei prossimi 10 anni per sostenere gli studenti che hanno difficoltà finanziarie. L'università ha affermato che il suo programma di borse di studio aiuterà gli studenti universitari a Cambridge a partire da questo ottobre.

Ha detto che la soglia per l'ammissibilità aumenterà anche dall'attuale reddito massimo familiare di £ 42.620 a £ 62.215. L'università ha dichiarato di aspettarsi che il 25% e il 30% degli studenti possano beneficiare del sostegno, attualmente circa uno su cinque. La professoressa Catherine Barnard, tutor senior del Trinity College, ha dichiarato: «Il programma di borse di studio rafforzato mira a rimuovere le barriere e aiutare gli studenti a partecipare pienamente alla vita universitaria. Le nostre prove suggeriscono che supportare gli studenti in questo modo non solo migliora il loro benessere, ma garantisce che possano prosperare mentre studiano a Cambridge».

Il professor Stephen Toope, vice-rettore dell'università, ha affermato che lo schema "non sarebbe possibile senza la generosità dei donatori", compresi gli ex studenti e gli amici dell'istituto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 13:41

