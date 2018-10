Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cappellino rosso da baseball in testa, occhiali da sole bianchi, mani in tasca e camminata tipica dell'uomo sicuro di sé. L'ingresso nel negozio con una volontà chiara:. Nella sua testa convinto di essere un professionista, si avvicina al bancone ed è pronto allo show. Dai pantalonied ecco che il suo piano prende, per usare un eufomismo,Come se avesse del sapone sulle mani, rivestite di guanti da operaio, l'arma sciovola via dal suo controllo e in una frazione di secondo tutto si scioglie. Soldi, bottino, piano e fuga: è tutto finito. La pistola vola sul bancone dove ad attenderla c'è una signorina indifesa, spaventata alla vista dell'arma. Poi ilnel tentativo di scavalcare il bancone per tornarne in possesso. Appena accennato, forse consapevole di non aver nel proprio bagaglio tecnico una mossa da ostacolista olimpionico. Cosa resta da fare? Scappare, a testa bassa e con l'orgoglio sotto le scarpe.Il video del ladro più goffo del web è divenuto virale e quella che doveva diventare la sua giornata svolta dal punto di vista economica si è trasformata nell'umiliazione meno attesa. I social ridono di lui, le tasche sono rimaste vuote e l'immagine che resterà impressa agli spettatori sarà quella dei pantaloni che calano lasciandolo in mutande mentre "sfonda" la porta d'uscita del negozio.