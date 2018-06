L'insegnante lascia un milione di dollari ai suoi studenti dopo la morte

Un insegnante del New Jersey ha sbalordito i suoi colleghi donando 1 milione di dollari al suo ex distretto scolastico - sette anni dopo la sua morte. Genevieve Via Cava ha insegnato agli studenti con bisogni speciali nel distretto scolastico Dumont per circa 45 anni,.



Quando è morta nel 2011, senza familiari, ha lasciato la piccola fortuna accumulata ai suoi studenti. A causa di qualche burocrazia burocratica, tuttavia, il distretto non aveva idea che il denaro sarebbe arrivato solo ad aprile, quando ha ricevuto un assegno per $ 1 milione.



"Non sono sorpreso sapevo che stesse per donare qualcosa", ha detto al New York Times il sovrintendente della scuola Dumont, Emanuele Triggiano , spiegando che l'insegnante aveva accennato a lasciare qualcosa al distretto prima di morire. Ha aggiunto: "La sorpresa è stata la somma di denaro che ci ha inviato". La donazione ora andrà a una borsa di studio di $ 25.000 all'anno, per finanziare l'istruzione post-secondaria.



L'amministratore aziendale del distretto scolastico, Kevin Cartotto, ha detto che i soldi sarebbero stati collocati in un fondo che avrebbe accumulato interesse, sperando così che le borse di studio continuino per anni. Cartotto ha aggiunto alla CNN che questo è stato il più grande regalo che ha visto ai suoi tempi nel distretto scolastico.

Martedì 12 Giugno 2018