L'Inghilterra cambia strategia, nuove linee guida dopo aver abolito le restirizione per il Covid

In Inghilterra nuove nuove linee guida dopo aver revocato le restrizioni per il Covid-19: chi ha la tosse o il raffreddore è ora esortato a "rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone".

Inghilterra, nuove linee guida per il Covid

L'obbligo legale di auto isolarsi dopo un test positivo al Covid-19 in Inghilterra, spiega "Evening Standard", è terminato il 24 febbraio, ma i ministri hanno emesso nuove linee guida. Secondo le indicazioni che saranno emanate il 1 aprile coloro che presentano sintomi di una malattia respiratoria, febbre alta o "che non si sentono bene" sono incoraggiati a rimanere a casa fino a quando non si sentiranno pronti a riprendere le normali attività o quando la temperatura si sarà abbassata.

Da venerdì, alle persone che hanno un test Covid-19 positivo viene consigliato di "provare a" rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone per cinque giorni, la finestra temporale in cui sono più contagiosi.Chi ha invece necessità di uscire dovrà indossare maschere, evitare luoghi affollati e stare lontano da persone con sistema immunitario indebolito.

Ai bambini che non stanno bene e hanno la febbre alta viene consigliato di rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone, così come agli studenti.

Agiornata anche la lista dei soggetti idonei a ricevere il test gratuito. Questi saranno ancora disponibili per alcuni operatori del SSN, dell'assistenza sociale e degli hospice. I i test di routine per i residenti delle case di cura e degli hospice però non continueranno più e saranno forniti solo in caso di focolaio o di ricovero di un residente.I visitatori degli ospedali e delle strutture di assistenza sociale non saranno più tenuti a sostenere un test.

In una dichiarazione scritta, il segretario alla salute Sajid Javid ha affermato che tre gruppi di persone continueranno a sottoporsi a test gratuiti se presentano sintomi del virus: alcuni pazienti ospedalieri, alcune persone ad alto rischio di grave Covid-19 e persone che vivono o lavorano in "ambienti ad alto rischio", inclusi alcuni servizi del SSN e strutture di assistenza sociale o carceri.

Il Dipartimento della salute e dell'assistenza sociale ha fatto sapere che i test hanno comportato un "costo significativo" per i contribuenti, di oltre 15,7 miliardi di sterline nel 2021/22: «Grazie al nostro piano per affrontare il Covid – ha spiegato Javid - stiamo aprendo la strada nell'imparare a convivere con il virus. Abbiamo compiuto enormi progressi, ma manterremo la capacità di rispondere alle minacce future, comprese le potenziali varianti. I vaccini rimangono la nostra migliore difesa e ora stiamo offrendo booster primaverili agli anziani, ai residenti delle case di cura e ai più vulnerabili - per favore fatti avanti per proteggere te stesso, la tua famiglia e la tua comunità».

