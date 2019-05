L'incubo di Negzzia, modella e richiedente asilo: «Dormo per strada perché non voglio fare la escort»

Venerdì 31 Maggio 2019, 12:04

, detta, è una modella iraniana di 29 anni ed è molto seguita sui social: 120mila i suoi followers su Instagram. Ma la sua storia è molto diversa da quelle di altre: l’Iran è infatti una nazione parecchio restrittiva per quanto riguarda la libertà delle donne, e Negin, con la sua educazione molto occidentale, questo problema lo ha pagato sulla sua pelle.Alcune sue foto particolarmente succinte sono infatti finite nel mirino del regime, che avrebbe voluto punirla: la aspettavano carcere e frustate. Ma Negzzia ha, prima in Turchia, poi a Parigi, dove è in attesa dello status di rifugiata. E in Francia le cose non le sono andate sempre bene, tanto che per mesi ha dovuto adattarsi a soluzioni estreme pur di dormire con un tetto sopra la testa.Dopo aver fatto domanda per avere appunto lo status di rifugiata, Negzzia ha iniziato a mettersi in cerca di un lavoro nella moda:, non è stato facile e sono subito scattate le richieste a luci rosse. Ricatti, promesse in cambio di sesso, e alcune offerte di lavoro come squillo, rifiutate dalla ragazza perché «non sono a Parigi per fare la prostituta».Per un periodo, la giovane ha dovuto, non sapendo dove andare: nella sua intervista Negzzia racconta della solidarietà ricevuta dai clochard, ma anche di chi voleva approfittarsi di lei. «La prima notte avevo paura, è stata un’esperienza molto dura. La seconda notte mi ripetevo di potercela fare, mi sentivo un’eroina: ma la terza è stata la peggiore, avevo la schiena a pezzi», ha raccontato.Come, e la metà li spende in palestra: «Non posso rinunciare alla forma fisica», spiega. Finché la sua domanda non verrà accolta, ovviamente, non potrà lavorare come modella: nel frattempo vive alla giornata, posa per qualche foto, aggiorna Instagram e ogni tanto dorme o si lava a casa di alcuni conoscenti. Il suo sogno è ancora all’inizio e lontano dall’essere realizzato, ma ce la sta mettendo tutta.