L'arbitro insultato nella partita delle giovanili reagisce e affronta un genitore sugli spalti

Partido de cadetes entre Elche y Santa Pola. Posiblemente no sea la mejor reacción del árbitro, pero después de aguantar todo tipo de insultos de un padre, termina el partido, se quita la camiseta de árbitro y le dice ¿ahora qué? Una lástima lo que ocurre en el fútbol base 🎥👇 pic.twitter.com/DtFEY2ICem — Isaac Fouto (@isaacfouto) 26 marzo 2019

Era stato bersagliato daper tutta la durata di una partita di due squadre giovanili. Al termine dell'incontro, però, unhae ha deciso diche lo avevano insultato.È accaduto in, durante una gara tra le formazioni giovanili dell'Elche e del Santa Pola: lo spiega 20minutos.es . L', dopo aver subìto ogni genere di insulti, al termine dell'incontro si è tolto la parte superiore della divisa nera ed è andato ad affrontare direttamente uno dei: «Eccomi, sono qua. E adesso che vuoi dirmi?».Il direttore di gara è stato bloccato da alcuni presenti sul campo di gioco, poi ha tentato nuovamente di correre verso gli spalti e affrontare di nuovo alcuni genitori. Alla fine, la situazione si è risolta con l'uscita dell'verso gli spogliatoi, mentre altri genitori continuavano a insultarlo e a schernirlo. Il video, pubblicato su Twitter, è diventato virale ma non ha fatto certo mettere in buona luce i genitori protagonisti della vicenda. «Il genitore che lo insultava era un buffone, bravo solo a insultare a distanza, così come quello che ha girato il video», scrive un utente.La violenza nel calcio giovanile sta diventando una vera e propria piaga in, quasi sempre per colpa dei genitori dei giovanissimi atleti. Solo negli ultimi mesi, diverse risse sono scoppiate tra genitori di bambini anche di età compresa tra i sei e i sette anni.