L’ambasciatore Usa Lewis Eisenberg al Tg2 Post: «L’Italia in crescita, bene Salvini sulla riduzione delle tasse»

«L'Italia è in una fase di crescita». Così l’ambasciatore Usa Lewis Eisenberg durante la trasmissione Tg2 Post, in onda questa sera alle 21 su Rai2.



«Ho avuto il privilegio di incontrare il vicepremier Matteo Salvini, durante la recente visita a Washington. È stato un viaggio eccellente – commenta l’ambasciatore – dal punto di vista mio e del mio governo. Salvini ha capito che con la riduzione delle tasse, che spera di emulare, si ottiene una crescita imporante per l’economia».

Giovedì 4 Luglio 2019, 18:57

