Ksi vs Logan Paul, le star di Youtube si sfidano in diretta streaming: milioni di adolescenti collegati

Milioni di adolescenti sono collegati per il più grande incontro di pugilato dilettantistico di tutti i tempi in corso questa sera alla Manchester Arena., due star di youtube. Segno di come i tempi stiano cambiando, proprio mentre in Italia si discute per l'avvento di Dazn, e di come tutto si stia spostando online, la sfida è trasmessa in diretta su YouTube.I giovani si sono collegati per osservare attraverso i loro smartphone e pc quello che viene definito "il più grande evento di Internet nella storia". Le star di YouTube, che hanno 37 milioni di follower e nessuna esperienza di boxe professionistico, non lavorano per nessun canale classico di intrattenimento. Il costo per guardare l'incontro è di 8 sterline e si prevede che lo showdown realizzerà almeno 115 milioni.