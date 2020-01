Kobe Bryant, chi era il pilota dell'elicottero precipitato: "Black Mamba" si fidava di solo di lui

di Simone Pierini

Kobe Bryant

Martedì 28 Gennaio 2020, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamava. Di lui "Black Mamba"ai comandi. Istruttrice e pilota di charter aveva portato in volo celebrità come Kylie Jenner e sua nipote Dream. Domenica sera era al timone dell'elicottero verso Newbury Park, dove le ragazze a bordo avrebbe partecipato a un torneo di basket presso la Mamba Sports Academy.Zobayan è stato descritto comecon quel particolare modello di elicottero. Era in possesso di un certificato ATP, il livello più alto per i piloti di aeromobili negli Stati Uniti. «Era l'elicottero su cui volavo di tanto in tanto con quel pilota, Ara. Era un uomo così gentile», le parole di Kylie Jenner attraverso Instagram.Tra le vittime, oltre al pilota, a Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria, anche la famiglia Altobelli, con la giovane Alyssa e i genitori John e Keri, l’assistente allenatrice della squadra femminile della Mamba Academy Christina Mauser, e Sarah e Payton Chester.