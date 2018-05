Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha seriamente rischiato di rubare la scena alla sposa,, invitata tra le più ammirate al royal wedding del Principe Harry e Meghan Markle. Ventisette anni, di professione modella, laureata e con un Master in Economia, la nipote di Lady Diana è stata definita una delle ragazze più belle del Paese.Richiestissima da stilisti di tutto il mondo, ha sfilato per Dolce&Gabbana e ha calcato anche le passerelle della Milano Fashion Week. La giovanefrequenta i salotti della Londra che conta ma è molto attiva anche su Instagram dove vanta ben 253 mila follower. Amica di Kate Middleton,è al momento single: la sua storia d’amore di 4 anni con un imprenditore italiano non ha funzionato.