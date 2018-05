Pranzo tra i fiori, brindisi e aereo privato: la visita di Kim Jong-un in Cina

Il dittatore Kim Jong-un in una veste insolita. Sorrisi, momenti di relax, pranzi tra fiori e ceramiche: l’agenzia di stampa della Corea del Nord ha diffuso le immagini della sua visita in Cina. Istantanee che immortalano il clima disteso fra Kim e il presidente cinese Xi Jinping, a Dalian, luogo del secondo incontro fra i due leader. E ad accompagnare il dittatore, come spesso accade nelle circostanze ufficiali, c’è la sorella Kim Yo Jong.

