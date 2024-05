Kim Jong-un censurato, la sua canzone è stata bandita dalla Corea del Sud per limitare «la propaganda»

di Redazione web

Kim Jong-un, il leader supremo della Corea del Nord, nelle ultime settimane ha prodotto una hit che è diventata famosa su TikTok. Il titolo è «Friendly Father»,ma si tratta di vera e propria propaganda prodotta dal regime nordcoreano, un inno pop synth-electro. Al momento la canzone è stata bandita dopo che la stampa estera ha sottolinetoo come questa canzone in realtà sia un vero e proprio inno fatto scrivere dal politico e militare alla guida del Paese asiatico. Non a caso il testo recita: «Il grande leader, il padre amichevole». Sembra una pagina di storia del passato, ma è cronaca dei giorni nostri. I motivi dello stop non finiscono qui.



Kim Jong-un star di TikTok: la sua canzone è un successo, ma il testo è una propaganda del regime

Arriva lo stop dalla Corea del Sud

La canzone è stata bandita dall’autorità di regolamentazione dei media della Corea del Sud.

